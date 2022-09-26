В театре кукол в Красноярске представили премьеру сказки «Я не умею спать»

«Я не умею спать» — это история о девочке Эмме, которая, как ни старалась, не могла уснуть. Девочка боится темноты, но ещt больше боится расстроить маму, поэтому притворяется, что спит крепким сном. Тогда к ней на помощь приходит Черная Кошка, которая наблюдает за сном детей или учит их спать.





«Это спектакль для семейного просмотра. Дети сопереживают главной героине Эмме, а их родители могут прослезиться на словах мамы: „Не бойся говорить мне о том, что тебя пугает. Рассказывай мне про всё, что захочешь“. Сказка учит нас делать то, что страшно, и становиться сильнее», — подчеркнул кукловод Олег Корныльев.





Премьерные показы постановки пройдут также 24 сентября и 1 октября. Спектакль участвует в программе «Пушкинская карта».





Фото: Ксения Исмайлова