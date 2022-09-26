Лауреатов оперной премии Casta Diva наградили в Большом театре

«Прежде всего, я хочу поблагодарить всех собравшихся за то, что вы сегодня с нами вместе. <...> В 1997 году мы провели первую церемонию, и сегодня мы празднуем 25 лет российской оперной премии Casta Diva. <...> Особая благодарность дирижеру сегодняшнего вечера Антону Гришанину и режиссеру Елизавете Мороз. Конечно, я особенно должен поблагодарить за гостеприимство Большой театр и его директора Владимира Урина. В одной из самых главных номинаций премии — спектакль года, без всяких сомнений, победил спектакль „Саломея“ Большого театра», — сообщил основатель и президент премии Михаил Мугинштейн.





Событием года жюри назвало фестиваль Московской филармонии «Гендель. Мир горний и мир дольний».





Фото: Pixabay