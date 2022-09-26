Фильм «Красная Шапочка» возглавил кинопрокат РФ и СНГ

26.09.2022

Фильм «Красная Шапочка» возглавил кинопрокат РФ и СНГ

Фильм «Красная Шапочка» стал лидером кинопроката в РФ и СНГ, собрав 47 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 22 по 25 сентября.

Режиссерами фильма, вышедшего в прокат 22 сентября, стали Лина Арифулина, Александр Баршак и Артем Аксененко. Кинокартина рассказывает свою версию знаменитой сказки. В ней Красная Шапочка, спасая город от волков, должна будет раскрыть тайну исчезновения своего отца по имени Волкобой, а также взглянуть страхам в глаза и найти свое предназначение.

В главных ролях снялись Таисья Калинина, Данила Якушев, Екатерина Климова и другие.

Фото: Pixabay