Фильм «Красная Шапочка» возглавил кинопрокат РФ и СНГ

Режиссерами фильма, вышедшего в прокат 22 сентября, стали Лина Арифулина, Александр Баршак и Артем Аксененко. Кинокартина рассказывает свою версию знаменитой сказки. В ней Красная Шапочка, спасая город от волков, должна будет раскрыть тайну исчезновения своего отца по имени Волкобой, а также взглянуть страхам в глаза и найти свое предназначение.





В главных ролях снялись Таисья Калинина, Данила Якушев, Екатерина Климова и другие.





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