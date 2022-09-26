Скрипач Лундстрем выступил в войсковой части в Забайкалье в поддержку спецоперации

26.09.2022
Российский скрипач Петр Лундстрем вместе с артистами Забайкальской краевой филармонии им. О. Лундстрема дал концерт в войсковой части, которая расположена в поселке Песчанка Читинского района Забайкалья. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Забайкальского края.
Концерт был организован в поддержку спецоперации на Украине и участвующих в ней военнослужащих.
«Огромная честь была выступать в знаменитой военной части, бравшей Вену и Будапешт, 212-й дивизии, а именно — в 212-м гвардейском Венском орденов Ленина и Кутузова II степени окружном учебном центре имени генерал-лейтенанта И. Н. Руссиянова. Поток призывников сюда просто огромный. Сегодня играл для срочников. Тут же еще до мобилизации находилось несколько тысяч человек, многие из которых совсем скоро отправятся в зону боевых действий. Много ребят-призывников пришли сами. Страна вступает в совершенно другую фазу своей истории. Наши поколения такого еще не знали и не видели», — приводятся в сообщении слова Лундстрема.
Фото: Pixabay