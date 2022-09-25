Данила Козловский и сериал про семейную драму получили призы фестиваля «Новый сезон»

«Далекие близкие», «Мать моего сына» и «Экспресс» были названы лучшими фильмами среди участвующих в фестивале. Но приз достался картине «Экспресс». Эта драма рассказывает о взрослении и поиске счастья.





Исполнительницу главной роли из «Алисы» Лизу Ищенко отметили как «Героиню «Нового сезона». В топ лидеров среди актрис также вошли Паулина Андреева и Марьяна Спивак.





«Героем «Нового сезона» стал Данила Козловский, сыгравший в сериале «13 клиническая».





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