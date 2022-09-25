Данила Козловский и сериал про семейную драму получили призы фестиваля «Новый сезон»

25.09.2022

Данила Козловский и сериал про семейную драму получили призы фестиваля «Новый сезон»

Проекты о непростых семейных отношениях и мистической клинике стали победителями фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Их объявили на церемонии закрытия на Розе Хутор, пишет РИА Новости. 

«Далекие близкие», «Мать моего сына» и «Экспресс» были названы лучшими фильмами среди участвующих в фестивале. Но приз достался картине «Экспресс». Эта драма рассказывает о взрослении и поиске счастья. 

Исполнительницу главной роли из «Алисы» Лизу Ищенко отметили как «Героиню «Нового сезона». В топ лидеров среди актрис также вошли Паулина Андреева и Марьяна Спивак. 

«Героем «Нового сезона» стал Данила Козловский, сыгравший в сериале «13 клиническая». 

Фото: Pixabay