Третий сезон «Ведьмака» с Генри Кавиллом выйдет летом 2023 года

25.09.2022

Третий сезон «Ведьмака» с Генри Кавиллом выйдет летом 2023 года

В ходе онлайн-презентации Tudum было объявлено, что премьера третьего сезона сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли пройдет летом 2023 года.

Приквел шоу под названием «Ведьмак: Происхождение» выйдет на экраны уже в этом году — 25 декабря.

События сериала-приквела развернутся за 1200 лет до событий основного шоу, затронув в сюжете создание первого ведьмака и катаклизм, соединивший миры монстров, людей и эльфов воедино.

Фото: Pixabay