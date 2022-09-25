Третий сезон «Ведьмака» с Генри Кавиллом выйдет летом 2023 года

Приквел шоу под названием «Ведьмак: Происхождение» выйдет на экраны уже в этом году — 25 декабря.





События сериала-приквела развернутся за 1200 лет до событий основного шоу, затронув в сюжете создание первого ведьмака и катаклизм, соединивший миры монстров, людей и эльфов воедино.