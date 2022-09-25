Галь Гадот и Джейми Дорнан сыграли в шпионском триллере «Сердце камня»

Премьера картины может пройти в 2023 году. Режиссером картины стал Том Харпер, который снимал такие проекты, как «Острые козырьки», «Война и мир», «Плохие» и другие.





Детали сюжета пока не уточняются. Однако известно, что главная героиня «Каменного сердца» — агент Рейчел Стоун, которая не представляет своего существования без адреналина.





Одну из главных ролей в фильме также исполнила Алия Бхатт, которая дебютирует в американском кино после десяти лет успешной работы в Болливуде.





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