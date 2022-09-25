Галь Гадот и Джейми Дорнан сыграли в шпионском триллере «Сердце камня»

25.09.2022

Галь Гадот и Джейми Дорнан сыграли в шпионском триллере «Сердце камня»

В Сети опубликован видеоролик от Netflix, посвященный новому фильму шпионского жанра «Каменное сердце» с израильской актрисой Галь Гадот и Джейми Дорнаном в главных ролях. Об этом пишет «Канобу».

Премьера картины может пройти в 2023 году. Режиссером картины стал Том Харпер, который снимал такие проекты, как «Острые козырьки», «Война и мир», «Плохие» и другие.

Детали сюжета пока не уточняются. Однако известно, что главная героиня «Каменного сердца» — агент Рейчел Стоун, которая не представляет своего существования без адреналина.

Одну из главных ролей в фильме также исполнила Алия Бхатт, которая дебютирует в американском кино после десяти лет успешной работы в Болливуде. 

Фото: Pixabay