Галь Гадот и Джейми Дорнан сыграли в шпионском триллере «Сердце камня»

В Сети опубликован видеоролик от Netflix, посвященный новому фильму шпионского жанра «Каменное сердц...
Антон Андросов стал известным после того, как сыграл главную роль в фильме «Плюмбум, или Опасная игр...
Опубликован трейлер продолжения «Энолы Холмс». Ролик появился на YouTube-канале стрим-серв...
На Михайловской набережной в Новосибирске состоялся концерт в честь 85-летия Новосибирской области...
В электричке на Киевском направлении МЖД российские военнослужащие вместе с музыкантом Але...
В Сети опубликован видеоролик от Netflix, посвященный новому фильму шпионского жанра «Каменное сердц...
Антон Андросов стал известным после того, как сыграл главную роль в фильме «Плюмбум, или Опасная игр...
Опубликован трейлер продолжения «Энолы Холмс». Ролик появился на YouTube-канале стрим-серв...
На Михайловской набережной в Новосибирске состоялся концерт в честь 85-летия Новосибирской области...
В электричке на Киевском направлении МЖД российские военнослужащие вместе с музыкантом Але...
Четвертый выпуск шоу «Аватар» появился на телеканале НТВ 24 сентября, пишет ФАН. ...
Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Центрального дома ученых (ЦДУ)...
Финальные показы Всероссийского проекта «Цех драматургов», пятеро победителей которог...
Театр «Ленком Марка Захарова» накануне своего 95-летия впервые приехал после долгой паузы на гастрол...
Музыкальный фестиваль народного артиста России Дениса Мацуева «Диалог поколений» открылся ...
Театр кукол имени С.В. Образцова в субботу представил в Луганске постановку «Цирк на нитях...
Российский академический молодежный театр (РАМТ) в субботу представил премьеру спектакля «Мим» по ...
Филармония имени Дмитрия Шостаковича откроет в воскресенье 102-й сезон, приурочив это событие к дн...
Картина колумбийского режиссера Лауры Моры «Короли мира» (Los reyes del mundo) признана лучшим фил...
Национальный симфонический оркестр (НСО) США открыл в субботу вечером свой 92-й сезон...
Первый российский хип-хоп фестиваль Banger Fest, который был запланирован в Москве на 24–25 сентября...
Стали известны герои нового развлекательного шоу аватаров «Фантастика» на Первом канале. ...
Продюсер Лина Арифулина во время программы «Кино в деталях» сообщила, что, по ее мнен...
Авторы аниме по NieR: Automata показали тизеры тайтла. Видео представили фанатам в рамках Aniplex On...
Ольга Сергеевна Ярилова покидает пост в связи с собственной просьбой, ранее она написала соответству...
25.09.2022