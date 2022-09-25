Антон Андросов из «Плюмбума» сам испортил свою карьеру актера

25.09.2022

Антон Андросов из «Плюмбума» сам испортил свою карьеру актера

Антон Андросов стал известным после того, как сыграл главную роль в фильме «Плюмбум, или Опасная игра». Но после этого он променял детское кино на фильмы для взрослых из-за желания разбогатеть. Об этом пишет портал «КИНОАФИША».

После школы актер поступил в химико-технологический институт на военную кафедру. Однако позднее перевелся во ВГИК на экономический факультет. 

В итоге актер начал снимать фильмы для взрослых, считая, что так он заработает огромные деньги. Но ожидаемого результата Андросов не получил и решил заняться ювелирным бизнесом. Ему удалось ненадолго разбогатеть, но вскоре бизнес потерпел крах.

Фото: Pixabay