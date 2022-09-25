Антон Андросов из «Плюмбума» сам испортил свою карьеру актера

После школы актер поступил в химико-технологический институт на военную кафедру. Однако позднее перевелся во ВГИК на экономический факультет.





В итоге актер начал снимать фильмы для взрослых, считая, что так он заработает огромные деньги. Но ожидаемого результата Андросов не получил и решил заняться ювелирным бизнесом. Ему удалось ненадолго разбогатеть, но вскоре бизнес потерпел крах.





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