Появился трейлер продолжения «Энолы Холмс»

25.09.2022

Появился трейлер продолжения «Энолы Холмс»

Опубликован трейлер продолжения «Энолы Холмс». Ролик появился на YouTube-канале стрим-сервиса Netflix, пишет «Культуромания». 

Проект снят по книгам Нэнси Спрингер. Режиссером фильма стал Гарри Брэдбир.

В ленте снимались Милли Бобби Браун, Луис Партридж, Генри Кэвилл и другие. 

Подобно первой части, лента расскажет о жизни младшей сестры детектива Шерлока Холмса, в компании которого ей и предстоит расследовать всевозможные дела.

Фильм будет выпущен на Netflix 4 ноября.

Первый фильм был основан на книге «Энола Холмс и маркиз в мышеловке» Нэнси Спрингер из цикла «Тайны Энолы Холмс». Премьера прошла в сентябре 2020 года.

Фото: Pixabay