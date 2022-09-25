Появился трейлер продолжения «Энолы Холмс»

Проект снят по книгам Нэнси Спрингер. Режиссером фильма стал Гарри Брэдбир.





В ленте снимались Милли Бобби Браун, Луис Партридж, Генри Кэвилл и другие.





Подобно первой части, лента расскажет о жизни младшей сестры детектива Шерлока Холмса, в компании которого ей и предстоит расследовать всевозможные дела.





Фильм будет выпущен на Netflix 4 ноября.





Первый фильм был основан на книге «Энола Холмс и маркиз в мышеловке» Нэнси Спрингер из цикла «Тайны Энолы Холмс». Премьера прошла в сентябре 2020 года.





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