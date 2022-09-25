Жюри «Шоу Аватар» выяснили, кто скрывается за образом Красной шапочки

Члены жюри проекта узнали, кто скрывается за образом Красной шапочки. Засекреченный артист пел песню Димы Билана «Это была любовь». Жюри назвали Зару и угадали.





В состав жюри «Аватара» вошли Сергей Лазарев, Аида Гарифуллина, Тимур Батрудинов, Ида Галич и Марк Тишман.





«Как же ты нас водила за нос, как же нас пыталась обмануть! Это было просто гениально: невероятный голос, невероятная подача, мы все были в тебя влюблены с первого выпуска!», — заявил Лазарев.





В прошлых выпусках звездам удалось разоблачить Емелю, которым оказался участник «Comedy Club» Гарик Харламов.





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