В Москве начался финал Всероссийского проекта «Цех драматургов»

Финальные показы Всероссийского проекта «Цех драматургов», пятеро победителей которого получат по 1 млн рублей на постановку спектаклей, начались в Электротеатре Станиславский в Москве, ТАСС.

«Уровень работ участников семинара с самого начала был высоким. Мы отбирали не просто талантливые тексты, но те, в которых был новый драматургических взгляд как на форму — драматический конфликт, так и — это главное, неразрывно связанное с формой, — на дыхание сегодняшнего дня. Авторы активно участвовали в занятиях, помогали друг другу и учились друг у друга. В результате мы все многое поняли не только о драме, но и о жизни. И авторы, сохранив в текстах самобытную суть, доработали свои истории в деталях и убедительности происходящего», — рассказала куратор проекта, драматург и сценарист Ольга Михайлова.





Фестиваль «Цех драматургов» — финальная часть одноименного всероссийского проекта.





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