Театр кукол имени С.В. Образцова показал в Луганске спектакль «Цирк на нитях»

25.09.2022

Театр кукол имени С.В. Образцова показал в Луганске спектакль «Цирк на нитях»

Театр кукол имени С.В. Образцова в субботу представил в Луганске постановку «Цирк на нитях», сообщает пресс-служба театра.

«Театр кукол — это место, где рождается главное. Это начало начал. Мне хочется, чтобы в душе каждого взрослого человека жил ребенок, потому что дети всегда за мир, за дружбу, за любовь», — цитирует пресс-служба слова главного режиссер театра, заслуженного деятеля искусств России Бориса Константинова.

Жители Луганска встретили теплыми овациями «Цирк на нитях».

Фото: Pixabay