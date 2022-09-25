Театр кукол имени С.В. Образцова показал в Луганске спектакль «Цирк на нитях»

«Театр кукол — это место, где рождается главное. Это начало начал. Мне хочется, чтобы в душе каждого взрослого человека жил ребенок, потому что дети всегда за мир, за дружбу, за любовь», — цитирует пресс-служба слова главного режиссер театра, заслуженного деятеля искусств России Бориса Константинова.





Жители Луганска встретили теплыми овациями «Цирк на нитях».





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