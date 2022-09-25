В РАМТ состоялась премьера спектакля «Мим»

«Мы сознательно шли по пути народного театра: от грубого балагана и легкого гиньоля до стенд-апа и рэпа, чтобы сделать эту пышную литературу ближе и понятнее современному подростку. Для нашей команды этот роман представился как замкнутый круг жестокости, в котором уже никто не помнит, как все началось и за что все продолжают убивать друг друга. И только Мим оказывается способным разорвать этот круг», — привели в пресс-службе театра слова режиссера постановки Филиппа Шкаева.





Спектакль стал итогом работы лаборатории «Сцена будущего», которая проводится совместно с фестивалем «Уроки режиссуры» Биеннале театрального искусства.





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