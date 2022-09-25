Санкт-Петербургская филармония откроет 102-й сезон в день рождения Шостаковича

В этот вечер прозвучат Праздничная увертюра и Первый виолончельный концерт Шостаковича, премьера которого под управлением Евгения Мравинского состоялась в 1959 году в Большом зале Филармонии с солистом Мстиславом Ростроповичем.





На открытии выступит Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Филармонии под управлением народного артиста РФ Николая Алексеева, который впервые начнет сезон как главный дирижер этого коллектива. Солистом приглашен один из лучших молодых российских виолончелистов Александр Рамм. Прозвучит также Пятая симфония Сергея Прокофьева.





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