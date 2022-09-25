Санкт-Петербургская филармония откроет 102-й сезон в день рождения Шостаковича

Национальный симфонический оркестр (НСО) США открыл в субботу вечером свой 92-й сезон тр...
Первый российский хип-хоп фестиваль Banger Fest, который был запланирован в Москве на 24–25 сентября...
Стали известны герои нового развлекательного шоу аватаров «Фантастика» на Первом канале. ...
Продюсер Лина Арифулина во время программы «Кино в деталях» сообщила, что, по ее мнен...
Авторы аниме по NieR: Automata показали тизеры тайтла. Видео представили фанатам в рамках Aniplex On...
Национальный симфонический оркестр (НСО) США открыл в субботу вечером свой 92-й сезон тр...
Первый российский хип-хоп фестиваль Banger Fest, который был запланирован в Москве на 24–25 сентября...
Стали известны герои нового развлекательного шоу аватаров «Фантастика» на Первом канале. ...
Продюсер Лина Арифулина во время программы «Кино в деталях» сообщила, что, по ее мнен...
Авторы аниме по NieR: Automata показали тизеры тайтла. Видео представили фанатам в рамках Aniplex On...
Ольга Сергеевна Ярилова покидает пост в связи с собственной просьбой, ранее она написала соответству...
За четыре месяца проката фильм «Мир Юрского периода: Господство» собрал ...
Финал командных соревнований Национального открытого чемпионата творческих компетенций Art...
Джаз-клуб Игоря Бутмана открылся в Северной столице на набережной канала Грибоедова. Об этом сообщ...
Российский режиссер Владимир Краснопольский умер в возрасте 89 лет. О его смерти заявили в Союзе к...
На 95-м году жизни умер польский актер Францишек Печка, сыгравший роль Густава Еленя по прозвищу Г...
Последняя работа актера Евгения Леонова не понравилась критикам и зрителям. Фильм провалился в прока...
Экспозиция «Петр Первый. Великий зодчий России», посвященная 350-летию со дня рождения первого рос...
Россияне выступают с призывом запретить концерт лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в Дубае, со...
В Москве в пятницу открылся 10-й юбилейный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishne...
Комедийная драма «Экспресс» стала лучшим фильмом фестиваля «Новый сезон». Героем «Нов...
Премьерный показ спектакля Марата Гацалова «Саша, привет!» по одноименному роману Дмитрия Данилова, ...
Премьера спектакля «Люди А» по мотивам одноименного документального романа президента...
Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова поздравит в субботу с 85-летие...
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что Межправительственная комиссия ЮНЕСКО, а также...
25.09.2022