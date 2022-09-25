Национальный симфонический оркестр США открыл сезон с россиянином Трифоновым

Артисты представили на сцене главного театрально-концертного комплекса Вашингтона — Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди — программу, в которую вошли произведения Рахманинова (Рапсодия на тему Паганини), Сметаны («Моя родина»), Штрауса (сюита из оперы «Кавалер розы») и молодого американского композитора Карлоса Саймона («Эта земля»).





В этом сезоне Трифонов выступит с НСО в общей сложности пять раз.





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