Национальный симфонический оркестр США открыл сезон с россиянином Трифоновым

25.09.2022

Национальный симфонический оркестр США открыл сезон с россиянином Трифоновым

Национальный симфонический оркестр (НСО) США открыл в субботу вечером свой 92-й сезон традиционным гала-концертом, на котором в качестве приглашенного солиста выступил российский пианист-виртуоз Даниил Трифонов. Об этом пишет ТАСС. 

Артисты представили на сцене главного театрально-концертного комплекса Вашингтона — Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди — программу, в которую вошли произведения Рахманинова (Рапсодия на тему Паганини), Сметаны («Моя родина»), Штрауса (сюита из оперы «Кавалер розы») и молодого американского композитора Карлоса Саймона («Эта земля»).

В этом сезоне Трифонов выступит с НСО в общей сложности пять раз. 

Фото: Pixabay