Продюсер Арифулина: весь шоу-бизнес в РФ держится на Тимати и Гагариной

24.09.2022

Продюсер Арифулина: весь шоу-бизнес в РФ держится на Тимати и Гагариной

Продюсер Лина Арифулина во время программы «Кино в деталях» сообщила, что, по ее мнению, весь шоу-бизнес в РФ держится только на выпускниках «Фабрики звезд».

По мнению Арифулиной, новых артистов на эстраде почти не видно. Все строчки парадов занимают выпускники проекта, такие как певец Тимати и исполнительница Полина Гагарина. 

«Только мои из „Фабрики звезд“ и сверкают хорошо. Полина Гагарина, Тимати и другие. Сейчас наступило время моих подопечных. Они будут работать с такими титанами. А что нынче с молодежью? Есть порой всплески, хотя они на короткую дистанцию», — говорит она. 

Арифулина стала продюсером первых пяти сезонов вокального шоу талантов. 

Ранее продюсер Игорь Матвиенко заявил, что из популярных бывших участников шоу «Фабрика звезд» в своей студии хотел бы видеть Тимати. 

Фото: Pixabay