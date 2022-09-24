Продюсер Арифулина: весь шоу-бизнес в РФ держится на Тимати и Гагариной

По мнению Арифулиной, новых артистов на эстраде почти не видно. Все строчки парадов занимают выпускники проекта, такие как певец Тимати и исполнительница Полина Гагарина.





«Только мои из „Фабрики звезд“ и сверкают хорошо. Полина Гагарина, Тимати и другие. Сейчас наступило время моих подопечных. Они будут работать с такими титанами. А что нынче с молодежью? Есть порой всплески, хотя они на короткую дистанцию», — говорит она.





Арифулина стала продюсером первых пяти сезонов вокального шоу талантов.





Ранее продюсер Игорь Матвиенко заявил, что из популярных бывших участников шоу «Фабрика звезд» в своей студии хотел бы видеть Тимати.





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