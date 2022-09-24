Аниме-сериал по игре «NieR:Automata» получил трейлер

24.09.2022

Аниме-сериал по игре «NieR:Automata» получил трейлер

Авторы аниме по NieR: Automata показали тизеры тайтла. Видео представили фанатам в рамках Aniplex Online Fest 2022 и опубликовали на YouTube. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля, прошедшего 23 сентября на английском и японском языках.

Релиз аниме по NieR: Automata пройдет в январе 2023 года. Роли озвучат те же актеры, которые работали над оригинальной игрой, — 2B и 9S будут говорить голосами Юи Ишикавы и Нацуки Ханаэ соответственно. 

Над аниме работает студия A-1 Pictures, ранее представившая Sword Art Online: Alicization, Solo Leveling, Lycoris Recoil и другие тайтлы. Режиссер сериала по NieR: Automata — Реджи Масуяма.

Игра «NieR: Automata» в жанре Action/RPG была разработана студией Platinum Games и выпущена компанией Square Enix для платформ PlayStation 4, Xbox One и Microsoft Windows.

Фото: Unsplash