Во ВГИКе состоялся финал командных соревнований ArtMasters по направлению «Кино»

24.09.2022

Во ВГИКе состоялся финал командных соревнований ArtMasters по направлению «Кино»

Финал командных соревнований Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters по направлению «Кино» состоялся во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) в пятницу.

Победителем стал короткометражный фильм Александра Кузовкова «Сказка о рыбке. Но не золотой. Рассказанная дедом Гордеем внуку молодцу перед сном в среду», передает ТАСС.

«Такие образовательные, развивающие, с инвестицией в самих себя проекты — ArtMasters, „Таврида“ и так далее — все это чрезвычайно важно для страны и для каждого из вас, безусловно. <...> Первое место — про золотую рыбку с длинным названием», — объявил член жюри конкурса, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов.

Фото: Pixabay