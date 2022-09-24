Во ВГИКе состоялся финал командных соревнований ArtMasters по направлению «Кино»

Победителем стал короткометражный фильм Александра Кузовкова «Сказка о рыбке. Но не золотой. Рассказанная дедом Гордеем внуку молодцу перед сном в среду», передает ТАСС.





«Такие образовательные, развивающие, с инвестицией в самих себя проекты — ArtMasters, „Таврида“ и так далее — все это чрезвычайно важно для страны и для каждого из вас, безусловно. <...> Первое место — про золотую рыбку с длинным названием», — объявил член жюри конкурса, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов.





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