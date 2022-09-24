Ушел из жизни режиссер сериала «Вечный зов» Владимир Краснопольский

24.09.2022

Ушел из жизни режиссер сериала «Вечный зов» Владимир Краснопольский

Российский режиссер Владимир Краснопольский умер в возрасте 89 лет. О его смерти заявили в Союзе кинематографистов России, сообщает издание «Невские новости». 

«На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги, <...> режиссера игрового кино Владимира Аркадьевича Краснопольского», — говорится на сайте союза.

С 1964 года он работал режиссер-постановщик киностудии «Мосфильм». За время своей творческой деятельности Владимир Краснопольский снял фильмы и сериалы, которые полюбили тысячи зрителей: «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант» и др.

Фото: Pixabay