В Санкт-Петербурге начал работать джаз-клуб Игоря Бутмана

24.09.2022

В Санкт-Петербурге начал работать джаз-клуб Игоря Бутмана

Джаз-клуб Игоря Бутмана открылся на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Клуб будет функционировать как городское общественное пространство, в котором планируют проводить концертные и образовательные мероприятия.

«Сегодня начинается новая глава в истории отечественного джаза. На берегах Невы появилась еще одна точка притяжения, где будут собираться люди, которые любят джаз», — цитирует пресс-служба слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Бутман и полный состав Московского джазового оркестра будут выступать в новом джаз-клубе не реже одного раза в месяц. 

Фото: Pixabay