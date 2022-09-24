Последняя работа с актером Евгением Леоновым не понравилась зрителям

В 90-х годах артисту стали предлагать мало ролей. Некоторые образы, в которых появился Леонов, сочли странными. Например, одной из неудачных лент стала «Сыскное бюро „Феликс“».





Согласно сюжету, главный герой берет на себя вину любимой женщины. После выхода из заключения, узнав, что женщина его не ждет, решает отомстить. В фильме Леонов исполнил второстепенную роль Дяди Вани.





«Актеры играют здесь как на конвейерном производстве — без вдохновения отрабатывая положенное экранное время», «Все получилось безвкусно и пошло. Словом — скука смертная...», — заявили критики.





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