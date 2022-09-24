Граждане России требуют запретить концерт Сергея Шнурова в Дубае

Активисты создали петицию: «Требуем не дать Сергею Шнурову и группе „Ленинград“ разрушить отношения между Россией и ОАЭ!». Ее подписали уже 1860 пользователей.





Подписавшие документ считают, что мат в песнях музыканта может вызвать негодование слушателей-мусульман. Это в свою очередь может негативно сказаться на отношениях между странами.





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