Граждане России требуют запретить концерт Сергея Шнурова в Дубае

24.09.2022

Граждане России требуют запретить концерт Сергея Шнурова в Дубае

Россияне выступают с призывом запретить концерт лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в Дубае, сообщает «Культуромания» со ссылкой на ctnews.ru.

Активисты создали петицию: «Требуем не дать Сергею Шнурову и группе „Ленинград“ разрушить отношения между Россией и ОАЭ!». Ее подписали уже 1860 пользователей.

Подписавшие документ считают, что мат в песнях музыканта может вызвать негодование слушателей-мусульман. Это в свою очередь может негативно сказаться на отношениях между странами.

Фото: Unsplash