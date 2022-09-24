Скончался актер Франчишек Печка, сыгравший в сериале «Четыре танкиста и собака»

Джаз-клуб Игоря Бутмана открылся на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщ...
Российский режиссер Владимир Краснопольский умер в возрасте 89 лет. О его смерти заявили в Союзе к...
Умер польский актер Франчишек Печка, сыгравший роль Густава Еленя по прозвищу «Густлик» в телесери...
Последняя работа актера Евгения Леонова не понравилась критикам и зрителям. Фильм провалился в про...
Экспозиция «Петр Первый. Великий зодчий России», посвященная 350-летию со дня рождения первого рос...
Джаз-клуб Игоря Бутмана открылся на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщ...
Российский режиссер Владимир Краснопольский умер в возрасте 89 лет. О его смерти заявили в Союзе к...
Умер польский актер Франчишек Печка, сыгравший роль Густава Еленя по прозвищу «Густлик» в телесери...
Последняя работа актера Евгения Леонова не понравилась критикам и зрителям. Фильм провалился в про...
Экспозиция «Петр Первый. Великий зодчий России», посвященная 350-летию со дня рождения первого рос...
Россияне выступают с призывом запретить концерт лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в Дубае, со...
В Москве в пятницу открылся 10-й юбилейный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishne...
Комедийная драма «Экспресс» стала лучшим фильмом фестиваля «Новый сезон». Героем «Нов...
Премьерный показ спектакля Марата Гацалова «Саша, привет!» по одноименному роману Дмитрия Данилова, ...
Премьера спектакля «Люди А» по мотивам одноименного документального романа президента...
Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова поздравит в субботу с 85-летие...
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что Межправительственная комиссия ЮНЕСКО, а также...
Британский певец Элтон Джон (настоящее имя Реджиналд Кеннет Дуайт) в пятницу вечером дал концерт в...
Международный фестиваль «Россия — Казахстан: культурное наследие», приуроченный к 30-летию установ...
Исполнительница роли Серсеи Ланнистер сыграет главную женскую роль в фильме Svalta, сообщил Deadli...
Артист выступил на Манежной площади со своим хитом, выпущенным за день до начала СВО. Об этом сооб...
На это указал снимок со съемок нового сезона, на который попала журналистка. Фото выложил телеграм...
В беседе с «АиФ» актриса прокомментировала попытки запрета и отмены российской культуры на Западе....
Гендиректор телеканала Константин Эрнст предложил ему проект и лично рассказал все подробности, от...
Выставка впервые объединила работы трех художников Верещагиных, говорится в сообщении Минкультуры Ро...
24.09.2022