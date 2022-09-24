Скончался актер Франчишек Печка, сыгравший в сериале «Четыре танкиста и собака»

24.09.2022

Скончался актер Франчишек Печка, сыгравший в сериале «Четыре танкиста и собака»

Умер польский актер Франчишек Печка, сыгравший роль Густава Еленя по прозвищу «Густлик» в телесериале «Четыре танкиста и собака» (1966). Об этом сообщило Министерство культуры и национального наследия Польши.

«До нас дошла грустная новость — ушел Франчишек Печка. Прекрасный актер, лауреат премии Минкульта за все творческие достижения в 2019 году», — написало ведомство в Twitter.

Актеру было 94 года. Он снялся в более чем 40 фильмах.

Фото: Pixabay