Скончался актер Франчишек Печка, сыгравший в сериале «Четыре танкиста и собака»

«До нас дошла грустная новость — ушел Франчишек Печка. Прекрасный актер, лауреат премии Минкульта за все творческие достижения в 2019 году», — написало ведомство в Twitter.





Актеру было 94 года. Он снялся в более чем 40 фильмах.





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