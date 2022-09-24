В Вологодском кремле начала работать выставка к 350-летию со дня рождения Петра Первого

На выставке представлены копии исторических гравюр, чертежей, артефактов рубежа XVII-XVIII веков и авторские фотографии.





«350-летие со дня рождения Петра Первого — особый юбилей для нашей страны. Он во многом определил развитие России на столетия вперед. Он в буквальном смысле выстроил траекторию развития страны, определив точки интеллектуального, культурного, исторического, военного, экономического роста страны», — сказал Карташев на открытии.





Выставка уже побывала в ряде регионов России, в Вологде она будет до 7 октября.





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