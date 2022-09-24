В Москве начал работать юбилейный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva

На открытии представили проект Context.10, состоящий из спектакля «Материя» и программы танцевальных перформансов. В Москве премьерные показы проекта пройдут с 23 по 25 сентября, а в Санкт-Петербурге — с 30 сентября по 1 октября.





В беседе с ТАСС хореограф Константин Семенов, работавший над проектом Context.10, рассказал, что его задача — создать пространство, в которое танцовщики включатся энергетически, физически и увлекут за собой. Также он отметил, что фестиваль поддерживает молодых хореографов.





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