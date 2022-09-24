Лучшим фильмом фестиваля «Новый сезон» названа комедийная драма «Экспресс»

24.09.2022

Лучшим фильмом фестиваля «Новый сезон» названа комедийная драма «Экспресс»

Комедийная драма «Экспресс» стала лучшим фильмом фестиваля «Новый сезон». Героем «Нового сезона» стал Данила Козловский, а героиней — Лиза Ищенко, передает ТАСС.

«Победитель — фильм „Экспресс“ режиссера Руслана Братова», — объявила со сцены продюсер и директор фестиваля Полина Зуева.

«Экспресс» — это история взросления молодого человека Саши Сосланова, который на последнюю тысячу рублей делает ставку из нескольких событий — «экспресс». 

Фото: Pixabay