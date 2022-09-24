В Театре наций пройдет премьера спектакля по роману Дмитрия Данилова «Саша, привет!»

«Роман от пьесы довольно серьезно отличается. Мы вместе с Димой Даниловым работали продолжительное время, началось это почти год назад. Была написана пьеса, которую мы начали репетировать. Там много тем, но меня очень интересовала линия взаимоотношений мужа и жены, несмотря на то, что вся реальность, которую описал Данилов, тоже очень манкая и привлекает и, мне кажется, будет привлекать постановщиков. Но мне показалось, что это трансформация того внутреннего ада, который переживает герой — она трансформировалась в ту реальность, которую мы видим», — рассказал Гацалов.





Данилов отметил, что текст был сильно переделан и сокращен.





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