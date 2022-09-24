В Музее Победы покажут спектакль «Люди А» о судьбах офицеров группы «Альфа»

24.09.2022

В Музее Победы покажут спектакль «Люди А» о судьбах офицеров группы «Альфа»

Премьера спектакля «Люди А» по мотивам одноименного документального романа президента союза «Офицеры Группы Альфа», подполковника запаса Алексея Филатова состоится в субботу в зале «Жуков» Музея Победы.

Постановка рассказывает о судьбах офицеров антитеррористической группы «Альфа», сообщает пресс-служба проекта.

«Прототипами главных действующих лиц стали подлинные герои, со своими достоинствами и недостатками, и через их переживания зритель погружается в атмосферу реальных событий, участвует в психологическом поединке сотрудника спецслужб с террористом, открывая для себя сложный процесс переговоров, который позволяет выиграть битву без оружия и спасти заложников», — говорится в сообщении.

Режиссером выступил Сергей Аронин, художественный руководитель спектакля — Влад Маленко. 

Фото: Pixabay