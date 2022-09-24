В ЮНЕСКО поддержали требование Греции о возвращении скульптур Парфенона

24.09.2022
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что Межправительственная комиссия ЮНЕСКО, а также подавляющее большинство государств-членов поддержали требование Греции о возвращении в Афины из Британского музея в Лондоне шедевров Парфенона. Об этом Мицотакис заявил в речи на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
«Рад сообщить, что в наших длительных и постоянных усилиях по воссоединению скульптур Парфенона в Греции мы получили поддержку от подавляющего большинства государств-членов, а также от Межправительственной комиссии ЮНЕСКО. Спасибо за эту поддержку. Сколько бы времени это ни заняло, скульптуры Парфенона в конце концов вернутся домой», — сказал премьер.
В мае этого года министр культуры и спорта Греции Лина Мендони назвала раздробление единого комплекса афинского храма Парфенон нравственным и культурным преступлением.
Фото: Pixabay