Британский певец Элтон Джон выступил с концертом в Белом доме

24.09.2022

Британский певец Элтон Джон выступил с концертом в Белом доме

Британский певец Элтон Джон (настоящее имя Реджиналд Кеннет Дуайт) в пятницу вечером дал концерт в Белом доме. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

«[Моя супруга] Джилл и я пригласили Элтона в Белый дом, чтобы поблагодарить его от имени американского народа. Как и многие американцы, мы любим его музыку. <...> [Его] песни делают каждый день особенным. <...> Вместе с нами сегодня так много людей, которым он дал свободу быть собой», — сказал президент США Джо Байден перед началом концерта.

После концерта Байден объявил о вручении музыканту Национальной гуманитарной медали США.

Мероприятие, получившее название «Ночь, когда надежда и история рифмуются», прошло на Южной лужайке Белого дома.

Фото: Pixabay