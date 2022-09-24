В Казахстане состоится фестиваль, приуроченный к 30-летию отношений с Россией

24.09.2022

В Казахстане состоится фестиваль, приуроченный к 30-летию отношений с Россией

Международный фестиваль «Россия — Казахстан: культурное наследие», приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, пройдет с 28 сентября по 8 октября на территории республики. Об этом сообщила пресс-служба Русского дома в Алма-Ате.

«Фестиваль призван рассказать о диалоге культур России и Казахстана, длящемся не одно столетие, познакомить широкую аудиторию с деятелями культуры, оставивших свой след в нашей общей истории. Насыщенная концертная и лекционная программа фестиваля состоит из культурно-просветительских мероприятий, ориентированных на широкую публику, все мероприятия бесплатны», — говорится в сообщении на сайте Фонда наследия русского зарубежья.

Там также отмечается, что Россию и Казахстан объединяет не только общая история, но и общее культурное наследие.

Фото: Pixabay