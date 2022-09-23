Shaman спел песню «Встанем» на митинге в Москве

23.09.2022

Shaman спел песню «Встанем» на митинге в Москве
Артист выступил на Манежной площади со своим хитом, выпущенным за день до начала СВО. Об этом сообщила «КП».

Ярослав Дронов стал одним из участников концерта-митинга в поддержку референдумов о присоединении ЛДНР к России. Он исполнил свою самую популярную композицию «Встанем». На ютьюб-канале певца за семь месяцев с релиза она набрала 27 млн просмотров.

Ранее Шаман объявил о запуске продюсерского центра, который займется организацией его концертов и продвижением его творчества. Он неоднократно подчеркивал, что самостоятельно поднимался по карьерной лестнице — без участия спонсоров и продюсеров. Однако ввиду возросшей популярности и увеличившегося объема работы назрела необходимость собрать команду, пояснил Дронов. 

По его словам, организация также будет помогать начинающим артистам. 

Фото: скриншот / ютьюб