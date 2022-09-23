Яна Чурикова станет новой ведущей шоу «Голос. Дети»

23.09.2022

Яна Чурикова станет новой ведущей шоу «Голос. Дети»
На это указал снимок со съемок нового сезона, на который попала журналистка. Фото выложил телеграм-канал «Неопра, блин!».

Яна Чурикова может заменить Дмитрия Нагиева в детской версии популярного проекта «Голос». Официального подтверждения от Первого канала пока не поступало. Телеведущая не комментировала сообщение.

Ранее Нагиев взял паузу в сотрудничестве с проектом после десяти лет работы. В «Голосе 60+» его заменила Лариса Гузеева. Выбор ее кандидатуры вызвал негативные отклики у зрителей. Они признавались, что с трудом воспринимают ее ведущей вокального шоу после передачи «Давай поженимся». Самая зрелая версия проекта стартовала в начале сентября. 

Яна Чурикова известна по работе в шоу талантов «Фабрика звезд», которое дебютировало на Первом канале в 2002 году.

Фото: Pixabay