Юлия Рутберг заявила, что российской культурой «пропитан весь белый свет»

23.09.2022
В беседе с «АиФ» актриса прокомментировала попытки запрета и отмены российской культуры на Западе.
В этой ситуации она увидела «настоящего Гоголя». Вводящие подобные запреты люди напомнили артистке унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла (героиня «Ревизора»).
Рутберг подчеркнула, что наша отечественная культура настолько мощна, что «ею пропитан весь белый свет». По этой причине она все равно проникнет к западной молодежи. Например, в какой-то стране ребенок случайно услышит «Времена года», заинтересуется автором и узнает, что это П.И. Чайковский.
Также актриса призналась, что испытывает жалость к тем, кто не нуждается в культурных ценностях.
По мнению Юлии Рутберг, существование мира без русской культуры невозможно. Об этом, по ее словам, говорят и оставшиеся в стране и уехавшие россияне, а также иностранцы, знакомые с нашей культурой.
Фото: кадр из фильма «Женская дружба»