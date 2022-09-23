В Белгороде открылся проект «Верещагины. Свет и тени»

23.09.2022

В Белгороде открылся проект «Верещагины. Свет и тени»
Выставка впервые объединила работы трех художников Верещагиных, говорится в сообщении Минкультуры России.

Посетители Белгородского художественного музея могут увидеть работы Василия и Петра Верещагиных, вышедших из семьи пермских иконописцев, а также их однофамильца — прославленного баталиста Василия Верещагина.

Экспозицию подготовила Российская художественная галерея в рамках нацпроекта «Культура». Она представляет работы авторов из музеев разных городов страны и аудиовизуальные инсталляции.

Художники-современники по-разному относились к традициям и новациям отечественного и мирового искусства второй половины ХIХ века. Экспозиция дает возможность узнать их взгляды через исторические и бытовые сюжеты, а также южные пейзажи.

Выставка открыта до 23 октября. Позже она будет работать в Сочи.

Фото: Минкультуры РФ