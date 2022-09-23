Умер режиссер легендарной саги «Вечный зов» Владимир Краснопольский

23.09.2022

Умер режиссер легендарной саги «Вечный зов» Владимир Краснопольский
О смерти народного артиста РСФСР сообщили в Союзе кинематографистов России.

Режиссер скончался 23 сентября. Ему было 89 лет. Подробности не приводятся. О прощании и похоронах пока не сообщается. В Союзе кинематографистов выразили соболезнования родственникам и коллегам Владимира Краснопольского.

Краснопольский — уроженец Свердловска, выпускник УрГУ и ВГИКа. Кинокарьеру начал на Свердловской киностудии, а с середины 1960-х годов стал работать на «Мосфильме». Он известен проектами, снятыми в тандеме с Валерием Усковым. Среди них эпические телекартины «Тени исчезают в полночь» и «Вечный зов». Также дуэт поставил драму «Ночные забавы», криминальную комедию «Воровка» и др.

Фото: Pixabay