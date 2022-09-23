Театр Виктюка отменил все спектакли до 9 октября «по техническим причинам»

23.09.2022
Московский театр не покажет ни одной постановки с 24 сентября по 9 октября и вернет деньги за билеты, сообщается на сайте учреждения.
Решение об отмене принято в связи с «техническими причинами». Подробности о приостановке работы на ближайшие две недели не приводятся.
Деньги за электронные билеты поступят на карты покупателей автоматически. Билеты, приобретенные в кассах учреждения, начнут принимать с 10 октября. Учреждение гарантировало возврат средств.
Режиссер Роман Виктюк (1936-2020) основал драмтеатр в 1991 году и руководил им до конца жизни. В настоящее время театр располагается в здании на Стромынке в Москве.
Ранее стало известно, что организаторы отменили постановку «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» в Екатеринбурге. Отмечалось, что по техническим причинам ее перенесли на новую площадку и на более поздний срок. Предполагается, что спектакль Театра.doc покажут уральским зрителям в начале ноября.
Фото: Olgaolgaolga23. CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54978978