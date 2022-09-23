Новый глава театра «Градский Холл» пожалел участников шоу «Голос»

23.09.2022
Композитор Алексей Рыбников рассказал в интервью «АиФ» о сложностях, с которыми сталкиваются исполнители после окончания популярного ТВ-состязания.
По его словам, в театре «Градский Холл», худруком которого он стал после смерти основателя, работают воспитанники Александра Градского из «Голоса». Артисты участвуют в программе «Голос. Звезды» и дают концерты. В основных постановках они не задействованы, поскольку не являются драматическими актерами.
Рыбников отметил, что исполнители сталкиваются в своем развитии с проблемой подбора репертуара. «Голос» и другие ТВ-конкурсы проходят ярко для зрителей. Однако судьба их победителей, а тем более не дошедших до финала участников, остается незавидной. После шоу большинство из них не продолжают карьеру, пояснил композитор.
По его словам, в жестоких реалиях шоу-бизнеса помимо голоса нужно обладать «способностью пробиваться, создавать свой репертуар». Но начинающим певцам нечего петь, поскольку шоу-бизнес обесценил значение композиторов-песенников, которых «низвели до роли безымянных рабов».
Фото: Pixabay