Шарлиз Терон объяснила, почему тщательно подходит к выбору ролей

В последние годы голливудская актриса предпочитает фильмы, которые могут понравиться ее детям. Об этом она рассказала Harper’s Bazaar.





По признанию артистки, сейчас она сосредоточена на материнстве. Шарлиз Терон воспитывает двоих приемных детей.





По ее словам, дети пока не посмотрели все ее работы, поскольку многие из них не подходят им по возрасту.





Так, в фильмографии Терон есть фильмы «Адвокат дьявола» и «Монстр». В первой ленте ее героиню терзают страхи и видения, на фоне которых она совершает самоубийство. Во второй она сыграла женщину, которая с детства подвергалась сексуализированному насилию, с подросткового возраста была вовлечена в проституцию, а во взрослом возрасте убила семерых мужчин. За эту роль Терон получила «Оскар».





Ранее сообщалось, что Шарлиз Терон снимется в «Школе добра и зла» для Netflix. В основу фильма ляжет серия фантастических сказок для детей.





Фото: кадр из фильма «Белоснежка и охотник 2»