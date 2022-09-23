Основная версия шоу «Голос» может не выйти в этом году

Ситуацию вокруг популярного вокального проекта Первого канала проанализировала «КП», сделав неутешительный для поклонников шоу вывод.





С конца февраля из эфира федерального ТВ исчезли развлекательные проекты. Они уступили место общественно-политическим программам в связи с СВО. С сентября некоторые шоу начали возвращаться, но с изменениями.





Так, «Голос» переехал с вечера пятницы на предпрайм воскресенья. Традиционно осенью начали показывать версию «Голос 60+», но без ведущего Дмитрия Нагиева. Его заменила Лариса Гузеева. Далее обычно в эфир выпускали основной «Голос».





По версии «КП», в 2022 году он может не выйти. Место «Голоса» займет новый вокальный проект «Фантастика». Выпускать два таких шоу одновременно вряд ли будут, отметила газета. В подтверждение она напомнила, что о съемках нового сезона взрослой версии ничего не известно. При этом «Голос. Дети» уже снимают, и тоже без Дмитрия Нагиева. Среди ведущих заметили Агату Муцениеце. Среди наставников может появиться Максим, которая заменит Светлану Лободу.





При этом «КП» добавила, что до перемен порядок съемок был аналогичным: сначала дети, потом взрослые.





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