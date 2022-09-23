«Кинопоиск» покажет шоу поющих аватаров «Фантастика» Первого канала

23.09.2022

«Кинопоиск» покажет шоу поющих аватаров «Фантастика» Первого канала
Стриминг и вещатель заключили договор об эксклюзивном показе музыкальной программы, сообщил РБК. Информацию подтвердили в пресс-службах обеих компаний.

Новое шоу Первого канала дебютирует 23 сентября. Сначала выпуски будут транслировать в эфире федерального канала, затем они будут пополнять библиотеку «Кинопоиска». Сумма сделки неизвестна.

По словам источников издания на медиарынке, «Фантастика» стала первым купленным шоу онлайн-кинотеатра. В его коллекции также значатся сериалы «Триггер», «Русалки», «Мажор» и другие эфирные проекты Первого канала, напомнили в пресс-службе. 

В «Фантастике» участвуют шесть известных артистов и шесть начинающих. Они выступают перед жюри в цифровых костюмах, скрывающих лица. Так у участников появляются равные возможности на победу, полагают создатели. Состязание ведет юморист Вадим Галыгин.

Фото: Pixabay