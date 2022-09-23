Джеймс Кэмерон заново переписал сценарий сиквела «Аватара»

Режиссер рассказал ScreenRant об отказе от первого сценария «Аватара 2», который он создавал в течение года.





В беседе с изданием он признался, что целый год разрабатывал сценарий продолжения своего суперуспешного фэнтези-фильма. Но в итоге не стал снимать по нему сиквел.





«Аватар» работает на другом уровне — подсознательном», — пояснил Кэмерон.





По его словам, готовый сценарий второй части не дошел до этого уровня, и поэтому работа началась с самого начала.





Оригинальная лента была очень успешна. На сегодня она продолжается оставаться самой кассовой кинокартиной в истории кино. Создатели сиквела «Аватар: Путь воды» попытались сохранить дух первой части. При этом фильм ориентирован на современный кинематограф.





Также режиссер заверил, что зрители не угадают развитие событий в продолжении и удивятся финалу. По его мнению, подробности сюжета нельзя раскрывать заранее, чтобы сохранить «магию кино».





«Путь воды» дебютирует в кинотеатрах в середине декабря.





Фото: кадр их трейлера фильма «Аватар: Путь воды»