Минвостокразвития РФ поддержит конкурс кинопроектов об освоении Севморпути

Об этом говорится в письме ведомства, направленном режиссеру-документалисту, автору нескольких фильмов об истории челюскинцев и покорении Севморпути Юрию Сальникову.





«Минвостокразвития России поддерживает идею проведения конкурса среди молодых сценаристов, режиссеров и блогеров на создание короткометражных фильмов об освоении, современном значении Северного морского пути», — говорится в письме.





Ведомство готово проработать с Минкультуры РФ вопрос о включении тем, связанных с развитием и современным значением Севморпути в «перечень приоритетных направлений развития кинопроизводства» на 2023 год.





В этом году отмечается 90-летие со дня открытия Севморпути. В 2023-м — 90-летие со дня похода по Северному морскому пути парохода «Челюскин».





История «Челюскина» известна всему миру. В 1933 году пароход, вышедший из Мурманска во Владивосток, был раздавлен льдинами и затонул. Члены экипажа и пассажиры выгрузились на льдины, где соорудили бараки и жили в них два месяца в условиях полярной зимы. Во время затопления погиб один человек. Все остальные 104 челюскинца были эвакуированы советской авиацией.





Юрий Сальников давно изучает историю челюскинцев и освоения Севморпути. В 1974 году он снял докленту «Челюскинская эпопея», в 2011-м — «Челюскин-70». Также выступил соавтором альбома «Путешествие Челюскина» вместе с американским историком авиации Роном Дэвисом.





Фото: Русский матрос. Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24637932