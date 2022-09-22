Александр Масляков вернется в КВН в новой роли

Президент международного союза КВН станет членом жюри первой игры нового сезона высшей лиги. Информацию подтвердил ТАСС телеведущий Александр Масляков-младший.





Игра выйдет вечером 24 сентября на Первом канале. В проморолике выпуска среди жюри показали Маслякова-старшего, Дмитрия Хрусталева, Пелагею и других медийных персонажей. Кто будет ведущим — не уточнялось.





В феврале Масляков сообщил, что пропустит часть сезона из-за коронавируса. Вместо него игры вели Валдис Пельш, Иван Ургант, Андрей Бурковский и др. Однако постоянной замены ему так и не нашли.





Александр Масляков впервые стал соведущим КВН в 1964 году, будучи студентом. Он вел программу вместе со Светланой Жильцовой до закрытия КВН в 1972-м. После возрождения проекта в 1986-м она отказалась возвращаться в эфир, поэтому Масляков остался единственным ведущим.





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