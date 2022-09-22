Актриса Зепюр Брутян поделилась впечатлениями после премьеры «Мажора в Сочи»

Роликом по фильму «Бардо (или Лживая горстка пригоршни истин)» поделился на ютьюбе стриминг Netfli...
Жена исполнителя главной роли Павла Прилучного рассказала в соцсетях, что новая история об Игоре С...
Отмеченный на Каннском кинофестивале-2022 фильм расскажет об императрице Елизавете Австрийской, пише...
Режиссер и исполнитель главной роли объяснил в беседе с Screen Rant причину задержки производства ...
Организаторы перенесли Фестиваль комиксов, кино и игр на другие даты, говорится в группе проекта в...
Роликом по фильму «Бардо (или Лживая горстка пригоршни истин)» поделился на ютьюбе стриминг Netfli...
Жена исполнителя главной роли Павла Прилучного рассказала в соцсетях, что новая история об Игоре С...
Отмеченный на Каннском кинофестивале-2022 фильм расскажет об императрице Елизавете Австрийской, пише...
Режиссер и исполнитель главной роли объяснил в беседе с Screen Rant причину задержки производства ...
Организаторы перенесли Фестиваль комиксов, кино и игр на другие даты, говорится в группе проекта в...
Netflix показал новое видео, в котором героиня Гвендолин Кристи приглашает учеников в академию «Неве...
Актриса присоединилась к проекту в качестве исполнительницы одной из главных ролей, сообщил Deadline...
Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала стал первым национальным кол...
Все средства от продажи работ автора направят на поддержку его семьи, сообщили организаторы. ...
Показ комедийной драмы «Экспресс» состоялся на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Прокат фи...
21 сентября в рамках 10-го Международного фестиваля женского кино CineFem в г. Пунта-дель-Эсте (Уруг...
«Женщина, которая поет» стала частью выставки «Укрощение хаоса» Игоря Чоларии. Об этом сообщила «Ф...
Власти Российской Федерации планируют направить на нацпроект «Культура» 54 млрд рубле...
Он выложил в телеграм-канале свои фотографии, где изображен на фоне заставки передачи «Время» советс...
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о патриотичных песнях исполнителей, заявил, ч...
Французская актриса присоединилась к касту нового проекта The Shrouds одного из самых ярких предст...
Кинокомпания Universal опубликовала в Сети первый ролик по фильму Knock at the Cabin, подробности сю...
Участники летней школы Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) по ...
Одна картина посвящалась войне с Наполеоном, другая — Донбассу. О несостоявшихся проектах кинемато...
22.09.2022