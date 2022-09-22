Актриса Зепюр Брутян поделилась впечатлениями после премьеры «Мажора в Сочи»

22.09.2022

Актриса Зепюр Брутян поделилась впечатлениями после премьеры «Мажора в Сочи»
Жена исполнителя главной роли Павла Прилучного рассказала в соцсетях, что новая история об Игоре Соколовском понравится зрителям.

Брутян призналась, что посмотрела картину «на одном дыхании». При этом «и плакала, и смеялась», сопереживая героям истории.

Действие нового фильма разворачивается в Сочи, куда перебирается главный герой вместе с дочерью Соней. На юге он планирует открыть экоотель. Настроение герою портят проволочки с бизнесом. К тому же он случайно сталкивается с местным мажором, что не сулит ему ничего хорошего.

Ранее Прилучный отмечал, что его персонаж повзрослел вместе с ним — главным приоритетом Соколовского стало отцовство.

Фильм снял Никита Власов по сценарию Саввы Минаевы. Он выйдет на стриминге «Кинопоиск» до конца этого года. 


Фото: кадр из фильма «Мажор в Сочи»