В октябре в российский прокат выйдет историческая драма «Корсаж»

22.09.2022

В октябре в российский прокат выйдет историческая драма «Корсаж»
Отмеченный на Каннском кинофестивале-2022 фильм расскажет об императрице Елизавете Австрийской, пишет «Афиша Daily».

«Корсаж» появится в российских кинотеатрах 20 октября. Историческую драму по собственному сценарию сняла Мари Кройцер (Австрия). Главную роль исполнила люксембургская актриса Вики Крипс. Ее работу отметили наградой в секции «Особый взгляд» в Каннах. 

В 1877 году Елизавете Австрийской, которую родные и близкие зовут Сисси, исполняется 40 лет. С этого момента известная красотой и стилем императрица считается стареющей женщиной. Однако она не намерена прощаться с привычным образом, потому затевает хитрую борьбу.

Фото: кадр из фильма «Корсаж»