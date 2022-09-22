Черную комедию Романа Волобуева «Аврора» показали на «Новом сезоне»

Сериал представили на фестивале онлайн-кинотеатров, который проходит в Сочи. Об этом сообщил ТАСС.





В центре повествования — Саша, ставшая известной на всю страну в детстве после съемки в фильме «Аврора». Спустя годы после триумфа она работает в центре профилактики самоубийств, злоупотребляет алкоголем и безуспешно пытается получить новую роль. После празднования 25-летия Саша приходит в себя и осознает, что не помнит событий последнего месяца. Она пытается восстановить их и углубляется в свое прошлое, которое оказывается гораздо страшнее, чем она привыкла думать.





По словам продюсера проекта Филиппа Брусникина, в шоу показана «придуманная жизнь, которой живет человек». История сочетает в себе комедию и серьезную психологическую драму, добавил он.





В главной роли — Лена Тронина. «Аврора» будет выходить в 2022-2023 годах на объединенном стриминге More.tv+Wink





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