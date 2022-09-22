Умер актер Аксель Ходоровски, сын режиссера Алехандро Ходоровски

Отец рассказал о смерти сына в соцсетях, сообщила «Российская газета».





Аксель Кристобаль Ходоровски скончался 15 сентября в Мехико. Ему было 57 лет. Причины и обстоятельства смерти не уточняются.





Он родился в семье чилийского и французского режиссера Алехандро Ходоровски и французской актрисы Валери Трамбле. Известен как актер, писатель, художник, а также таролог.





Первую роль Ходоровски сыграл в 1971 году. Его самой известной работой стал Феникс в «Святой крови» (1989) — шестом полнометражном фильме Ходоровски-старшего. За нее актера номинировали на премию «Сатурн». Помимо отца, снялся у Лео Кокинга, Эриха Брюэра, Карлоса Серрано Асконы, а также у своего брата Адана Ходоровски.





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