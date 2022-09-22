Леа Сейду снимется в «очень личном» фильме Дэвида Кроненберга

22.09.2022

Леа Сейду снимется в «очень личном» фильме Дэвида Кроненберга
Французская актриса присоединилась к касту нового проекта The Shrouds одного из самых ярких представителей американского независимого кино. Об этом сообщил Screen Dаily.

Кого сыграет Леа Сейду — не уточняется. Она составит компанию соотечественнику Венсану Касселю. Известно, что актеры сыграют ключевых персонажей. Фильм будет посвящен связи с умершими людьми.

Постановщик назвал свою новую работу «очень личной», а некоторые части будущего фильма — автобиографичными. Съемки The Shrouds («Саван») планируют начать весной будущего года в Канаде, откуда родом Кроненберг. 

Ранее Сейду снялась в фильме Кроненберга «Преступления будущего». Фантастический триллер дебютировал весной 2022 года. Осенью состоится цифровая премьера.

Фото: кадр из фильма «Суперзвезда»