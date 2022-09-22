Представлен трейлер нового триллера М. Найта Шьямалана «Стук в хижине»

22.09.2022

Представлен трейлер нового триллера М. Найта Шьямалана «Стук в хижине»
Кинокомпания Universal опубликовала в Сети первый ролик по фильму Knock at the Cabin, подробности сюжета которого держатся в секрете.

Действие разворачивается в отдаленной местности. Вооруженные люди врываются в дом и берут в заложники семью с ребенком. Незнакомцы требуют, чтобы родители сделали некий выбор ради предотвращения апокалипсиса.

Фильм снят по мотивам «Хижины на краю света» Пола Тремблея. В триллере сыграли Дэйв Батиста, Никки Амука-Берд Руперт Гринт, Эбби Куинн, Джонатан Грофф, Бен Олдридж.

Релиз фильма в кинотеатрах назначен на 3 февраля.

Ранее режиссер заявлял, что работа над «Стуком в хижине» изменила его как художника и человека.

Фото: кадр из трейлера фильма «Стук в хижине»